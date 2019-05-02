Лондонские чайки облюбовали дорожные камеры и стали звездами интернета

Лондонские чайки тоже любят фотографироваться. Облюбовав дорожные камеры, "столичные штучки" стали звездами социальных сетей.

В понедельник Transport for London (TfL) опубликовал первый портрет пернатой "модели" в Twitter, собрав тысячи "лайков" и "репостов". Ко вторнику чаек стало больше, и сотрудники компании даже придумали им имена. "Обычно наши камеры позволяют нам наблюдать за дорожным движением всего Лондона с высоты птичьего полета, - написали они. - Но мы хотели бы поблагодарить наших новых сотрудников Грэма и Стива за помощь в часы пик".

Некоторые пользователи Twitter заподозрили птиц в злодейском сговоре: "Я знал, что эти чайки пытаются захватить Землю" - написал пользователь Scooby93.