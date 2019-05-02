Массовое поедание бананов в защиту свободы творчества

Сотни людей вышли на акцию протеста перед зданием Национального музея Варшавы. Они недовольны решением администрации культурного учреждения убрать из выставочных залов произведения искусства, которые объявлены «непристойными». Участники акции ели бананы, отсылая тем самым к одной из работ, оказавшихся под цензурой: это видео-запись 1973 г. фотографа Натальи Лах-Лахович под названием «Искусство потребления». В этом фильме женщина ест банан в разных позах, некоторые из которых могут показаться соблазнительными.

Представители музея уже пообещали вернуть произведения искусства на место, но это не помешало провести акцию в защиту свободы творчества. Протестующие, поедая бананы, скандировали: «Банановая республика».