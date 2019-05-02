Сотни тысяч людей эвакуированы в Индии из прибрежных районов из-за надвигающегося циклона «Фани». Ожидается, что удар стихии обрушится на берег штата Орисса уже в пятницу. Циклон принесёт с собой проливные дожди, а порывы ветра могут достигать 200 км/ч, возможны серьёзные наводнения. 20 лет назад жертвами подобного бедствия здесь стали около 10 тысяч человек, и власти предпринимают экстренные меры по недопущению новой трагедии:

– Мы стремимся сократить число возможных человеческих жертв, поэтому занимаемся эвакуацией людей, всё организуем. Людей размещают в специальных центрах и обеспечивают продуктами и всем необходимым.

По данным, СМИ, эвакуируются от 800 тысяч до миллиона человек, для которых уже сооружены специальные палаточные лагеря. От циклона могут пострадать посевы зерновых и плантации фруктовых деревьев, не исключены обрывы линий электропередачи. Непогода может частично затронуть и соседние штаты – Андхра-Прадеш и Западную Бенгалию.