План Орбана: союз правых

В преддверии выборов в Европарламент венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассчитывает создать крепкий союз правых движений Европы.

На фоне того, что у партии самого Орбана сейчас далеко не лучшие отношения с Европейской народной партией, венгерский лидер активно ищет сильных партнёров европейского уровня.

Основой альянса может стать союз Виктора Орбана и его итальянского коллеги Маттео Сальвини.

С таким мнением выступает венгерский политолог Стефано Боттони из исторического института Венгерской академии наук:

«Виктор Орбан не нуждается в партиях вроде „Альтернативы для Германии“ или французского „Национального объединения“. Хотя эти движения и набирают всё большую популярность у себя дома, в европейском масштабе они вряд ли смогут сформировать сильную коалицию. Так что Орбан действует очень прагматично: его план действий предусматривает сильных европейских партнёров, и одним из них он как раз считает Маттео Сальвини.

План Орбана, по моему мнению, заключается в том, чтобы в перспективе сформировать союз между Европейской народной партией и новыми европейскими правыми — среди которых будут играть важную роль и Сальвини, и и лидер австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, и другие деятели из стран Центральной и Восточной Европы — а возможно, и из Западной.

Получив 15-16 мест, Орбан и его союзники укрепятся в Европарламенте — именно на это он и рассчитывает».