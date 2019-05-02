Помощь пострадавшим от циклона

Около 240 тысяч человек в Мозамбике и на Коморских островах нуждаются в срочной помощи. За последние несколько недель эти восточноафриканские страны подверглись воздействию двух тропических циклонов — "Идай" и "Кеннет". В регионе разрушены 38 тысяч домов.

Из-за проливных дождей сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН смогли доставить гуманитарную помощь в район Киссанга в Мозамбике только на днях — через неделю после удара циклона "Кеннет". А на остров Ибо, опустошённый стихией, продукты и медикаменты удалось привезти лишь накануне. При этом пока нет возможности добраться до удалённых населённых пунктов и островов, чтобы помочь людям и оценить масштабы разрушений.