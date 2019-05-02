День Холокоста в Израиле

Двухминутная сирена прозвучала в четверг в Израиле в День Катастрофы и героизма европейского еврейства. В 10 часов утра по местному времени на территории страны остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания. Сразу после сирены начались мемориальные мероприятия, посвященные памяти 6 миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников.

Накануне вечером во время официальной церемонии в память о жертвах Холокоста в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме в присутствии руководителей еврейского государства были по традиции зажжены шесть факелов, символизирующих 6 миллионов погибших. В этом году израильские лидеры выразили обеспокоенность по поводу растущей волны антисемитизма во всем мире.

Реувен Ривлин, президент Израиля: "Политические силы, у которых антисемитизм и расизм — часть их языка, их наследия или их идеологии, никогда не могут быть нашими союзниками. Независимо от того, принимает ли антисемитизм и расизм маскировку дискуссии об иммиграции у правых или заявлений о правах человека у левых, мы должны осуждать эти проявления повсюду".

День Катастрофы и героизма европейского еврейства был установлен израильским Кнессетом как национальный День траура в Израиле в 1951 году в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приурочен к дате восстания в Варшавском гетто в мае 1943 года. В этот день израильтяне молятся о том, чтобы времена массовой гибели и ужаса никогда не повторились.