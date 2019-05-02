Завершено строительство крупнейшего аэропорта

В Китае практически завершено сооружение главного терминала пекинского международного аэропорта «Дасин». Площадь крыши здания равна 180 000 квадратных метров – это примерно 25 футбольных полей. Утверждается, что «Дасин» станет крупнейшим в мире аэропортом. Расположен он в 46 км от центра столицы, откуда можно будет добраться сюда всего за 20 минут на скоростном экспрессе.

– На данный момент мы завершили установку механического и электрического оборудования, а также внутреннюю отделку. Это означает, что мы выполнили все строительные работы в главном здании терминала международного аэропорта. Теперь мы переходим к следующему этапу – отладке и приёмочным работам.

Строительство продолжались здесь более трёх лет. Ожидается, что новый аэропорт будет открыт в конце сентября – к 70-й годовщине образования КНР. «Дасин» сможет обслуживать до 45 миллионов пассажиров ежегодно, а в дальнейшем это число вырастет до 72 миллионов.