В Кабуле открылся первый парк аттракционов

В афганской столице открылся первый в стране парк аттракционов. Таким образом у жителей Кабула и их детей, уставших от постоянных взрывов и терактов, появилась возможность хоть немного отдохнуть от войны, развеяться и просто поднять настроение. Kabul City Park построен на берегу реки Кабул при поддержке муниципалитета и частных компаний. Он занимает площадь более 5 га.

Хабибулла Эсмати, директор городского парка: "Афганцы устали от войн, взрывов и нападений терористов-смертников. Я надеюсь, что городской парк сможет утешить их души и сделать их счастливыми".

В парке можно прокатиться на "колесе обозрения" и американских горках, там есть дорожки для катания на роликах, автодром, полигон для пейнтбола и многое другое.

"Ситуация с безопасностью в Афганистане не очень хорошая, поскольку время от времени происходят различные вооруженные конфликты. Но в свободное время, практически ежедневно я беру своего малыша и веду сюда, чтобы он мог повеселиться, потому что я думаю, что счастливое детство необходимо каждому ребенку", - говорит это посетитель парка.

Парк открыт ежедневно с 9 часов утра до полуночи. В среднем за день его посещают около 1000 человек. Стоимость входного билета - 30 афгани, это около 40 американских центов. Билеты на аттракционы продаются отдельно. Кроме того в парке всегда можно перекусить и посмотреть фильмы — недавно владельцы купили старый списанный самолет и превратили его в ресторан и кинотеатр.