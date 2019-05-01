Гуайдо: "У Мадуро нет поддержки армии"

"У Николаса Мадуро нет поддержки военных", - заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в видеообращении. Между тем за несколько часов до этого сам Мадуро в прямом эфире утверждал, что армия – "на стороне президента, конституции и народа". Гуайдо в своем обращении призвал людей выйти на улицы, чтобы покончить, как он сказал, с узурпацией власти:

"Мы продолжим борьбу. 1 мая мы выйдем на улицы, встретимся на пунктах сбора, которые мы создали по всей стране. Это наша территория! То, что сейчас происходит в Венесуэле, - это не госпереворот, это мирная революция. Госпереворотом всё это будет, если меня арестуют".

Солдат, поддерживающий Гуайдо INSTAGRAM/@ROHERNANDEZM_ via REUTERS

Этой ночью госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Мадуро пытался покинуть Венесуэлу и что его в итоге остановили власти России. Венесуэльский президент ответил на это в прямом эфире:

"Помпео сказал, что для меня был подготовлен самолет, чтобы я мог бежать на Кубу, и что русские посадили самолет и запретили мне покидать страну. Господин Помпео, я Вас прошу, это несерьезно!"

Акция сторонников Николаса Мадуро REUTERS

В российском МИДе также назвали слова Помпео "фейками, которые власти США используют для "деморализации венесуэльской армии". Слова представителя МИДа Марии Захаровой приводят американские СМИ.

Акции протеста в Венесуэле вспыхнули с новой силой после того, как Хуан Гуйадо объявил о том, что армия перешла на его сторону. За сутки в ходе демонстраций погиб один человек, около ста получили ранения.