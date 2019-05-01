Торнадо-гигант над Румынией

Гигантский торнадо пронесся над Румынией, не на шутку перепугав местных жителей. Эти кадры были сняты недалеко от города Кэлэраши на юго-востоке страны. Огромный смерч поднял в воздух многометровый столб пыли. Торнадо пронесся над районом, где практически нет зданий, но тем не менее он успел оставить без крыши несколько построек. Кроме того, смерч перевернул автобус с 40 пассажирами. Несколько из них находится в тяжелом состоянии.

Торнадо – редкое для Румынии явление. По словам метеорологов, причиной образования смерча стал холодный фронт, который также принес град и мощные дожди.