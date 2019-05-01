Стрельба в университете Северной Каролины

По меньшей мере два человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в университете Северной Каролины. Нападавший уже задержан. По данным полиции, им оказался 22-летний Тристан Эндрю Террелл. Предположительно он учится в этом университете. Сейчас молодой человек находится под стражей. Против него уже были выдвинуты обвинения, сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции.

"Я услышала стрельбу. Я очень испугалась. Не знаю, в библиотеке ли он был. Началась паника. Я звонила отцу, но потом зашли полицейские и приказали опустить руки на пол. Я даже не была уверена, полицейский это был или нападавший", - говорит свидетельница трагедии.

Стрельба в университете произошла всего через несколько дней после того, как житель Калифорнии открыл огонь в синагоге городка Поуэй. В результате погибла одна женщина, еще трое человек получили ранения.