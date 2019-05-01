Мусорные реки, пластиковые берега

Пластиковые бутылки, ржавые бочки и даже старые стиральные машины - в куче мусора, загрязнившего многие реки Боснии, некогда славившиеся своим изумрудным цветом и кристально чистой водой.

На реке Дрина протекающей по Черногории, Сербии и Боснии, тонны мусора застряли возле ключевой гидроэлектростанции, образуя огромные плавучие острова. Местные жители говорят, что из Дрины ежегодно вывозится до 800 000 тонн отходов, но это не помогает.

Александар Младич, который живет недалеко от реки, объясняет:

«Это катастрофа, поверьте мне, катастрофа! Гидроэлектростанция получила специальную машину, чтобы собирать этот пластиковый мусор из реки, но она просто не может справиться с таким количеством, не получается вытащить его достаточно быстро, прежде чем люди не сбросят в реку ещё больше. Завод делает все возможное, но они просто не могут все это очистить. Люди выбрасывают в реку все, не только пластик. Там есть трупы мертвых животных, бочки, там можно найти что угодно».

Местный рыбак Эсреф Ясаревич рассказывает, что здесь стало невозможно ловить рыбу, крючки застревают в нейлоне, в пластиковых бутылках, в кусочках дерева. Их здесь больше, чем самой воды.

Во всем регионе Дрины нет ни одного предприятия по переработке, поэтому пластиковый и другой мусор, который сбрасывается в реку, остается там и создаёт заторы в русле реки.