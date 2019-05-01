НПО против Сальвини

Неправительственная организация Mediterranea подаёт иск против вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Владельцы спасательного судна «Маре Ионио» обвиняют политика в клевете «с отягчающими обстоятельствами».
Речь идёт об инструкции, выданной береговой охране 15-го апреля: военным предписывается «пресечь незаконную, преступную деятельность» судна, подбиравшего мигрантов в Средиземном море.
Алессандра Скиурба, НПО Mediterranea:
«Эта инструкция в чрезвычайно абсурдной, лицемерной манере утверждает, что мы совершили целый ряд преступлений, поддерживали нелегальную миграцию, что наказуемо 10-ю годами тюрьмы. Вот почему мы говорим о клевете с отягчающими обстоятельствами».
При этом с самого судна по решению прокуратуры снят арест, и во вторник «Маре Ионио» вновь отправилось спасть мигрантов к берегам Ливии.
Италия с прошлого года не пускает в свои порты суда неправительственных организаций с нелегалами на борту.