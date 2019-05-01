В Маниле сожгли чучело Дутерте

Маршем протеста отметили Первомай трудящиеся Филиппин. Улицы Манилы заполнили до 5 тысяч рабочих и профсоюзных активистов. Они прошли к президентскому дворцу Малакананг, держа плакаты с призывами "Прекратить временную занятость" и "Бороться за долгосрочные рабочие места". Внушающее ужас красное чучело, которое изображало президента страны Родриго Дутерте, с огнестрельным оружием в руках и флагами Соединенных Штатов и Китая в качестве крыльев, было торжественно сожжено в конце манифестации. "Собравшиеся здесь - конкретное проявление отчаяния, которое рабочие и филиппинский народ в целом испытывают при нынешнем руководстве, - заявил один из профсоюзных лидеров. - Правительство хвастается, что экономические условия на Филиппинах улучшаются, но на самом деле заработная плата большинства трудящихся не дает им возможности свести концы с концами"! Манифестанты потребовали от президента Дутерте повысить минимальную заработную плату и прекратить насаждать временные контракты.