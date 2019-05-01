В Японии начался первый день новой эры. Вступившему на трон император Нарухито на церемонии в Токио, которую транслировали национальные телеканалы, были вручены символы его власти:

большая государственная и личная печати, а также священные регалии - меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах. Третья регалия - металлическое зеркало - находится в храме богини Солнца Аматэрасу, мифической прародительницы династии японских монархов.

Выступая перед присутствовавшими на церемонии членами императорской семьи, премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента, членами Верховного суда, Нарухито поклялся "в соответствии с конституцией неукоснительно выполнить свои обязанности в качестве символа государства и единства нации, неизменно обращать мысли к народу, искренне молиться за его счастье и дальнейшее процветание нации, а также за мир во всем мире".

Нарухито родился после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил столичный элитный университет и Оксфорд.

"У меня такое ощущение, как будто я давно знакома с новым императором и императрицей, они смотрят на вещи так же, как и мы", - говорит эта жительница Токио.

"Когда я открыла утреннюю газету, я почувствовала большое волнение, - добавляет еще одна жительница столицы, - для нас это настоящий праздник, я очень тронута"...

В честь восхождения на престол Нарухито, после отречения его отца 85-летнего Акихито, подданные получили 10 дней отпуска. На одной из ферм близ Токио стадо из 150 овец образовало иероглифы новой императорской эры "Reiwa", что означает "порядок и гармония ".