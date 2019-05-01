15 лет в европейской семье

Пятнадцать лет в европейской семье: в Варшаве открылся саммит стран восточной и центральной Европы, посвященный 15-летию их вступления в ЕС. Высоких гостей встречал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, этот форум - его инициатива.

В саммите принимают участие лидеры 10 стран, присоединившихся к Евросоюзу в 2004 году, а также представители Румынии, Болгарии и Хорватии. Встреча проходит в Королевском замке в Старом городе Варшавы. Среди приглашённых гостей - вице-президент Евросоюза Юрки Катайнен.

После рабочего заседания и завтрака главы государств и правительств ответили на вопросы журналистов.

"Членство в Европейском Союзе во многом изменило нашу жизнь, поставило нас перед новыми вызовами, но и принесло нам несомненную пользу, - сказал президент Польши Анджей Дуда. - Открытие границ дало полякам новые возможности. Многие польские компании добились успеха в Европе, да и сама Польша очень изменилась благодаря хорошо используемым фондам ЕС".

Польша вступила в Евросоюз 1 мая 2004 года вместе с девятью другими странами, среди которых были Венгрия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия и Литва. Румыния и Болгария стали членами ЕС в 2007 году, а Хорватия - в 2013.

Участники саммита рассказали, что в ходе встречи поделились своим историческим опытом и констатировали, что находясь на схожем экономическим уровне развития имеют схожие интересы в ЕС и общее видение его будущего.