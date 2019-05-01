Ассанжа приговорили к заключению

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приговорен к 50 неделям заключения. Приговор вынес Королевский суд Лондона. Ассанж признан виновным в нарушении судебного распоряжения, в результате которого семь лет назад он был выпущен под залог, что позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.

У здания суда собрались журналисты и правозащитники. Некоторые держали в руках плакаты "Свободу Ассанжу!"

47-летний австралиец был задержан 11 апреля в лондонском посольстве Эквадора, где он скрывался с 2012 года. Ему грозила экстрадиция в Швецию по делу об изнасиловании, которое как утверждал Ассанж, было сфабриковано с целью выдать его США.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в публикации секретных донесений Пентагона, госдепартамента и других государственных учреждений.