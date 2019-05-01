«Это не праздник, это забастовка»

В России в первомайских демонстрациях приняли участие около трёх миллионов человек: в одной только Москве более ста тысяч. Акции при поддержке властей проходят под едиными лозунгами: «Справедливая экономика в интересах человека труда».

Отдельные акции в столице провели КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Свои маёвки — с отличающимся набором призывов — проводили в целом ряде городов оппозиционные движения. Так, в Санкт-Петербурге полиция разогнала шествие с лозунгами «За честные и свободные выборы», «За политическое многообразие» и «Против „Единой России“».

В большинстве стран Евросоюза Первомай — выходной день; но это не праздничные шествия, а митинги и манифестации профсоюзов и левых движений. Лозунги в первую очередь политические, а не социальные. В Греции уже несколько лет маёвки собирают противников курса жёстких реформ. Демонстранты приходят на афинскую площадь Синтагма к зданию парламента страны.

«Это не выходной, это забастовка. Это перманентная борьба. А сегодня — её кульминация, когда мы клеймим всё то, что произошло, и предупреждаем, что худшее ещё впереди», — говорит пришедший на манифестацию пенсионер.

Кроме того, в среду в столице проходит 24-часовая стачка транспортных профсоюзов: автобусы и троллейбусы остались в парках, метро и поезда ходят с большими перерывами.