Попытка помирить Белград и Приштину

Целью вернуть отношения Белграда и Приштины в нормальное русло задались канцлер Германии и президент Франции, инициировав саммит стран Западных Балкан и Евросоюза.
Он прошёл в понедельник в Берлине с участием Эмманнуэля Макрона, Ангелы Меркель и представителей правительств восьми стран региона. Причиной роста напряжённости в нём стал спор, разгоревшийся в ноябре из-за введения пошлин на товары из Сербии косовскими албанцами. И переговоры по урегулированию ситуации на Балканах, которые шли при содействии Брюсселя, были приостановлены.
Главы Франции и Германии надеялись побудить лидеров Сербии и самопровозглашённой республики Косово - Александра Вучича и Хашима Тачи - к возобновлению диалога.
В свою очередь, Ангела Меркель, подчеркнула позицию Евросоюза по этому вопросу.
В ходе встречи косовский лидер Хашим Тачи призвал своего сербского коллегу признать независимость соседнего государства, заявив при этом, что к переговорам необходимо привлечь США.
В свою очередь, Александр Вучич вновь потребовал предоставить автономию населёнными сербами косовскому региону, но получил отказ.
В Берлине также обсудили возможный обмен территориями между Белградом и Приштиной. Однако этот вариант примирения сторон вызывает разногласия внутри самого Евросоюза и даже франко-немецкого тандема.