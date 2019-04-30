Венесуэла: кого поддержит армия?

Бронетранспортёр Национальной гвардии Венесуэлы врезался в группу протестующих в Каракасе, которые забрасывали силовиков камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате этого и других столкновений пострадали десятки людей, более 10 задержаны. Антиправительственные выступления проходят и в других городах страны.

Власти Каракаса заявил о частичном подавлении попытки госпереворота. Министерство обороны сообщило, что большинство военных, находившихся вместе с оппозиционерами у военной базы на развязке Альтамира вернулись на свои посты. Оппозиция между тем заверяет, что действует строго по конституции, начав "процесс национального восстановления демократии".

Во вторник Хуана Гуайдо, провозгласивший себя в январе временным президентом Венесуэлы, заявил, что на его сторону перешла группа военных и призвал всю армию последовать их примеру. По призыву Гуайдо, который объявил начало "финальной фазы "Операции Свобода" сотни его сторонников стали стекаться к военной базе в окрестностях Каракаса.

Власти заявили о "небольшом по масштабу бунте военных, предавших родину" и заверили, что армия сохраняет верность президенту Николасу Мадуро.

Хуан Гуайдо, которого США, а также ряд европейских и американских стан признали временным главой государства, заявил о намерении приступить к созданию переходного правительства и объявить вскоре о проведении новых выборов в Венесуэле. Какова расстановка сил, и какая часть военных действительно поддерживают Гуайдо, покажет дальнейшее развитие событий.