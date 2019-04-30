Призывы Гуайдо привели к беспорядкам

В столице Венесуэлы во вторник произошли беспорядки. Лидер оппозиции, самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо в появившемся ранним утром видеообращении призвал граждан и военных выступить против правительства действующего президента Николаса Мадуро, которого назвал "узурпатором". Гуайдо объявил также о «финальном этапе операции "Свобода"». Его сторонники собрались возле военно-воздушной базы в Каракасе, где днём слышалась стрельба и сообщалось о применении слезоточивого газа.

– Сегодня наши вооружённые силы, эти храбрые солдаты, храбрые патриоты, храбрые люди, верные Конституции, откликнулись на наш призыв. – заявил Гуайдо. – Мы сами тоже на него откликнулись и вышли на улицы Венесуэлы. Это Операция "Свобода", и я призываю Комитет Помощи и Комитеты Свободы к немедленным действиям, призываю вас немедленно заполнить улицы Венесуэлы. Первое мая началось сегодня, окончательное прекращение узурпации началось сегодня».

Совсем иную оценку дал повстанцам министр обороны страны. «Они трусы! – написал он в своём твитере. – Мы твёрдо встанем на защиту конституционного порядка и мира в Республике, на нашей стороне закон, разум и история. Всегда будем верны, никогда не предадим!»

К настоящему времени ситуация остаётся неопределённой. США призвали армию Венесуэлы поддержать оппозицию, но, судя по поступающим данным, массового перехода военных на сторону повстанцев не наблюдается.

Хуан Гуайдо, ставший в январе председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы, вскоре объявил себя президентом, получив при этом поддержку большинства европейских и американских стран. Между тем, Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать свой пост. Его поддерживают военные и значительная часть населения. Россия, Китай и Турция по-прежнему считают Мадуро законным президентом Венесуэлы.