Трамп подал в суд на Deutsche Bank

Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк против немецкого Deutsche Bank и других банков с целью запретить им предоставлять Конгрессу информацию по их финансам. Родственники американского президента намерены через суд заблокировать эти запросы, которые, по их мнению, не имеют законной силы. Deutsche Bank, в частности, входит в число организаций, у которых комитеты Палаты представителей запросили сведения о Трампе.

Как сообщали ранее американские СМИ, законодатели рассчитывают выявить данные о возможной связи России с кредитами, выданными президенту США. В марте "Нью-Йорк таймс" писала, что Deutsche Bank за несколько лет предоставил Трампу кредиты на сумму свыше 2 млрд долларов. Это произошло до его избрания президентом США.

В апреле американские демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса, активизировали расследование финансовой деятельности Дональда Трампа. Они запросили у Deutsche Bank и ряда других банков информацию о трансакциях с участием президента США и сделках, которые эти банки провели с представителями России. Демократы заявляют, что их расследование будет продолжаться вне зависимости от выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском вмешательстве".