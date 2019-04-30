Ирландские пабы говорят Европе "да"

Европа теряет доверие граждан, "брексит" подрывает интерес к членству в евросемье? Так ли это?

В канун европейских выборов наш корреспондент отправился в Ирландию. Он переночевал в гостинице при пабе Конора О'Нила, чтобы вместе с ним познакомиться с настроениями простых ирландцев - посетителей заведения и поставщиков паба. Итак, чувствуют ли люди поддержку Европы?

Сам О'Нил ответил кратко: "Хорошо быть частью чего-то большего, это позволяет быстрее решать проблемы".

Посетители паба согласны: при поддержке Европы, надеются они, ситуация с "брекситом" будет разрешена с минимальным ущербом. И да, они намерены голосовать на евровыборах в мае. "Мы не хотим жестокий границы с Северной Ирландией, это подорвет наш бизнес", - об этом говорили буквально все.

Поставщики паба звучали еще конкретнее: с "брекситом" тонна муки подорожает на 170 евро, а значит, подорожает и хлеб.

В паб приходят за развлечением, вкусным пивом, общением и музыкой. Но на предложение журналиста провести небольшую викторину на знание Ервосоюза все отреагировали позитивно. Итог экспресс-опроса: на два из трех вопросов неподготовленная публика ответила правильно.

Европа, судя по всему, ирландцам нужна.... Наши журналисты продолжат опросы в других уголках ЕС.