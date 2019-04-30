Учения "Стойкого" в Балтийском море

В акватории Балтийского моря завершились учения с участием корвета "Стойкий". Экипаж выполнил боевой пуск противокорабельных ракет "Уран" и поразил дрейфующую цель на расстоянии 30 км.

В Эстонии в эти дни проходят масштабные учения НАТО “Весенний-шторм-2019”. В маневрах принимает участие и Польша. Ранее появились сообщения о возможном скором расширении военного присутствия США на ее территории. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО.

"Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в Евроатлантическом регионе. Мы, наоборот, выступаем за то, чтобы использовать наши отношения, в том числе пока существующий Совет Россия— НАТО для того, чтобы вырабатывать меры доверия, снижения напряженности, деэскалации. Отклика позитивного от НАТО мы не видим",— сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.

После пуска ракет экипаж "Стойкого" отработал навыки по радиоэлектронной борьбе и экстренной подготовке кораблей к выходу в море.

Сейчас в Польше дислоцированы около 4 тыс. американских военнослужащих.