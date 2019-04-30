Ячейка ИГ в Подмосковье

В Московской области задержаны участники группировки «Исламское государство». Спецслужбы сообщают, что пресекли деятельность ячейки, которая существовала с 2016 года и была хорошо законспирирована.

В результате спецоперации задержаны 7 человек. По данным ФСБ, это как российские граждане, так и выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья. Радикалы поддерживали связь с эмиссарами из-за рубежа.

Изъято большое количество оружия, электроники и экстремистской литературы.

В Следственном комитете сообщили, что участники ячейки вели активную агитацию, пытаясь привлечь новых сторонников, призывали, среди прочего, к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Следствие по делу продолжается — силовики намерены вычислить всех остающихся на свободе участников организации.