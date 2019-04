Сокровенный человек: аутизм, журналисты и "подлые предрассудки"

Что такое аутизм – весь мир узнал 16 декабря 1988 года, после выхода фильма "Человек дождя", в котором роль главного героя - аутиста - исполнил Дастин Хофман. В России о людях с таким расстройством заговорили только через 20 лет, после того как Любовь Аркус сняла документальную ленту "Антон тут рядом" - историю молодого человека, которого лечили "в похожих на концлагеря интернатах" якобы от шизофрении и которому позднее был поставлен диагноз "аутизм".

В том же 2012 году в России был учрежден фонд под названием "Выход в Петербурге", который помогает людям с этим диагнозом (фонд более известен как центр "Антон тут рядом"). Но несколько дней назад Аркус написала на своей странице в Facebook, что из фонда начали уходить жертвователи. Любовь Аркус полагает, что причина тому – публикация в издании "Медуза".

"Отец не алкоголик"

"Этот материал льет воду на мельницу самых подлых предрассудков о том, что больные дети появляются только у родителей-алкоголиков", - убеждены в фонде.

"Я ж его трезвым ни разу в жизни не видела. Всю жизнь с пивом, вот сколько знаю!" - говорит Нина, новая жена отца Антона. Ее слова приводит журналистка "Медузы".

"Но это ложь. Это классическая перебранка деревенских супругов. Папа рукастый, папа работящий, папа всё умеет делать, папа трудится с утра до ночи. И никто не будет любить Антона так, как его родной папа", - говорит Аркус.

В фонде опасаются, что после публикации в "Медузе" Антоном могут опять заинтересоваться органы опеки.

Те же опасения разделяет и Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам": "Я почувствовала внутренний холодок страха о том, что для органов опеки подобный текст может быть сигналом к действию. Лишить дееспособности и назначить опекуна в виде государства, а не родителей, к сожалению, более чем легко сегодня в нашей стране".

Выныривая из отпуска хотела вот о чем поговорить. По следам истории с публикацией Медузы про Антона. Я успела почитать... Publiée par Lena Alshanska sur Lundi 29 avril 2019

Кто купил Антону дом?

"Осенью 2011 года Любовь Аркус купила и оформила на Антона дом в деревне Малая Вишера в 200 километрах от Петербурга", - говорится в тексте "Медузы". "Аркус купила дом" - эта фраза, как считает режиссер, может ввести читателей в заблуждение, несмотря на то, что Сулим в своем материале пишет, что съемочная группа отказалась от гонорара ради покупки дома.

Как объясняет Аркус, после смерти матери Антона она задумалась о том, как можно помочь молодому человеку и его отцу, который всю жизнь проработал водителем троллейбуса и у которого на тот момент не было ничего. И тогда возникла идея обратиться к продюсерам фильма с просьбой купить дом для молодого человека и его родных. Коллеги Аркус отказались ради этого от гонорара.

Антон Харитонов, главный герой фильма "Антон тут рядом"

Вмешательство в работу журналиста или попытка объяснить ситуацию?

На критику в адрес издания и журналистки Саши Сулим ответил главный редактор Иван Колпаков. Он написал, что "на специальной редколлегии, посвященной изучению критических замечаний от центра "Антон тут рядом", редакция пришла к выводу, что некоторые из них являются прямым вмешательством в работу журналиста".

Но, по словам сотрудников фонда, изначально "Медуза" планировала написать текст исключительно об их работе. Позже появилась идея вывести на первый план Антона и таким образом рассказать о том, что делает фонд – задумка, которая работникам организации сразу не понравилась. Известно, что Аркус просила Сулим не приезжать, потому что написать такой материал всего за два дня общения с Антоном очень сложно. Когда же основательница фонда увидела конечный результат, она обратилась к "Медузе" с просьбой снять материал с публикации.

Главный редактор "Медузы" настаивает на том, что действия спецкора, редактора материала и куратора программы MeduzaCare были корректными, этичными и профессиональными. При этом, как добавляет Колпаков, редакция должна была более "настойчиво заявить, что у героев и экспертов не будет возможности вносить в текст какие-то иные правки, кроме тех, что касаются достоверности изложенной фактуры".

Но, как считают в фонде, "они [редакция] не понимают, что все эти истории – как минное поле, и у каждой темы – миллион подводных камней".

Антон ли это?

"Я не знаю человека, которого в тексте называют Антоном Харитоновым", - написала в Facebook Ирина Штрих, журналистка "Сеанса" - издания, которым руководит Аркус и в редакции которого часто бывал Антон. По словам журналистки, герой материала - это "сканнер", который закрывается, как только чувствует подвох и неискренность. Именно поэтому, как пишет Штрих, перед читателями предстает такой отталкивающий персонаж, который все время просит чаю и "чипсы краб". "Пишущий об этом человек должен был стать радаром, который уловит суть людей и вещей, а она [Сулим] проехала мимо всего этого в танке и танком же проехала по живым людям".

Впечатлениями от этой статьи поделились и родители, чьи дети ходят в центр "Антон тут рядом": "Когда я читала текст на "Медузе", у меня возникло ощущение, что человек вообще не ознакомился с материалом: ничего не прочитал, ничего не узнал о том, что такое люди с аутизмом. Что они представляют собой. Все описано с позиции посторонней, совершенно не заинтересованной – хотя кругом полно материала. Пустота от незнания заполнена пуговицами", - пишет Наталия Жмурова.

Впрочем, было много и тех, кто встал на защиту Саши Сулим. Среди них - мама 18-летнего мальчика-аутиста Яна Золотовицкая, посвятившая много времени изучению этой проблемы. По ее мнению, статья Сулим стала продолжением фильма "Антон тут рядом": "Она [Сулим] почти дословно копирует художественные приемы фильма и его интонацию. Она сознательно пытается продолжить разговор, начатый Любой и создателями фильма ещё тогда. Честный, искренний разговор без прикрас".

По словам Золотовицкой, журналист сегодня продолжает этот разговор, чтобы "артикулировать некоторые очень важные вещи. Прежде всего, о том, что аутизм и ментальная инвалидность не выбирает место для падения. Если образованные родители с высоким доходом справляются более или менее, то есть огромная часть, которая ежеминутно выживает в этом аду, продолжая любить своих детей и заботиться о них".

Поддержала Сулим и ее коллега, журналист BBC Нина Назарова. "Возможно, it's just me [это только мое мнение], но у-меня-как-читателя живые, а не святые люди вызывают больше симпатии. Помогать и жертвовать деньги им мне приятно".

Какой будет эффект от этой публикации? "Если его критики ссылаются на то, что "фандрайзинговая журналистика" должна приносить деньги, то давайте дождёмся не эмоциональных высказываний об ушедших в первый же день жертвователях, а какой-то статистики - по идее "скандальность" заметки должна сработать - больше людей, которые иначе заметку бы не заметили, прочтут, задумаются, помогут", - написал журналист "Новой газеты" Илья Азар в своем Facebook.

Статистика уже есть.

"Медуза" в своем обращении пишет, что, согласно данным "Яндекс.Метрики", к вечеру понедельника с сайта издания на страницу Центра перешли 378 человек.

А вот метрика Центра показала, что переход был всего один...

Главное фото: Антон Харитонов и Любовь Аркус