Смена императора: в Японии наступает новая эта

Император отрекся, да здравствует император.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
1 мая его займет старший сын — 59-летний наследный принц Нарухито. Эра его правления получила название Рэйва, что условно можно перевести как «порядок и гармония».
Акихито оставил престол по собственному желанию в связи с преклонным возрастом. Несмотря на то, что по закону монарх должен находиться на престоле пожизненно, для Акихито было сделано исключение.
Ранее император завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола.
в традиционном наряде посетил три святилища, отдав дань уважения синтоистским божествам, предкам-императорам и богине Солнца Аматэрасу, от которой, по преданию, пошла императорская династия.