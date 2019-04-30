Смена императора: в Японии наступает новая эта

Император отрекся, да здравствует император.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.

1 мая его займет старший сын — 59-летний наследный принц Нарухито. Эра его правления получила название Рэйва, что условно можно перевести как «порядок и гармония».

Акихито оставил престол по собственному желанию в связи с преклонным возрастом. Несмотря на то, что по закону монарх должен находиться на престоле пожизненно, для Акихито было сделано исключение.

Ранее император завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола.

в традиционном наряде посетил три святилища, отдав дань уважения синтоистским божествам, предкам-императорам и богине Солнца Аматэрасу, от которой, по преданию, пошла императорская династия.