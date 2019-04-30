Париж: Первомай — лавки закрывай

Так накануне праздника труда в ожидании первомайских демонстраций выглядели многие улицы французской столицы — заколоченные витрины и опущенные железные жалюзи в гостиницах, магазинах, ресторанах и банках. Предусмотрительные коммерсанты заранее подготовились к праздничным шествиям, прислушавшись к постановлению префектуры полиции Парижа, согласно которому все магазины и кафе расположенные по ходу межпрофсоюзной демонстрации 1 мая должны быть закрыты.

Местные власти опасаются повторения прошлогоднего сценария первомайской манифестации, когда ее агрессивно настроенные участники в масках громили витрины магазинов, поджигали машины и швыряли камни в полицейских. Тем более, что в этом году к демонстрации трудящихся намерены присоединиться участники движения "желтых жилетов" и "черных блоков" из анархистского движения. Запланированный на среду маршрут праздничной акции не пройдет по Елисейским полям, но несмотря на это "желтые жилеты" все равно заявили о своем участии. В связи с этим президент Эммануэль Макрон потребовал от полиции крайне жестко отвечать на все проявления насилия со стороны манифестантов.