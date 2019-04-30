Активисты Greenpeace на буровой

Группа активистов международной экологической организации Greenpeace забралась в понедельник на буровую вышку, арендованную норвежской энергетической компанией Equinor в Арктике. Как сообщается, четверо участников организации из Норвегии, Швеции, Дании и Германии вскарабкались на нефтяную платформу West Hercules недалеко от Хаммерфеста - самого северного города континентальной Европы. В данный момент на платформе ведутся приготовления к новому сезону работ в Баренцевом море, который начнется в мае. "Бурить скважины в Арктике, когда Арктика тает быстрее, чем когда-либо, это сумасшествие. Необходимо завершить здесь нефтедобычу - именно поэтому сегодня мы вышли на ненасильственную акцию протеста", - прокомментировал ситуацию глава норвежского отделения Greenpeace Фруде Плейм.