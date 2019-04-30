Смена императора в Японии

После тридцатилетнего пребывания на престоле император Акихито отрекся от него в пользу сына – наследного принца Нарухито. По традиции японский монарх занимает трон пожизненно. Но для Акихито было сделано исключение – об отречении в связи с преклонным возрастом попросил сам император.

Одновременно со сменой императора произойдет смена эпох, по которым в Японии ведется летоисчисление наряду с использованием общепринятой международной системы.

На смену последнему 31-му году эры Хэйсэй ("Установления мира") Акихито придет 1-й год эпохи Рэйва ("Порядок и гармония") нового императора Нарухито.