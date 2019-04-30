Император отрекся от престола

Император Японии отрекся от престола - впервые за последние 200 лет. Решение сложить с себя полномочия 85-летний АкихИто принял в связи со своим преклонным возрастом и слабым здоровья. Официальная церемония прошла в "Сосновом зале" императорского дворца в присутствии представителей исполнительной, законодательной и судебной властей.

"Сегодня я слагаю с себя императорские полномочия. Я бы хотел выразить глубокую признательность премьер-министру за слова, которые он произнес от имени японского народа", - выступил он с прощальной речью.

Хотя император и не обладает политической властью, согласно конституции, он важный символ государства и единства нации.

"Егo величество император всегда был вместе с народом Японии. А потому, невзирая на нынешние обстоятельства, я бы хотел еще раз выразить вам уважение и признательность. Мы сделаем все возможное, чтобы построить в Японии светлое будущее, мирное и полное надежд", - заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

После почти 30 лет на троне сам монарх отдал дань уважения предкам и синтоистской богине солнца Аматэрасу, легендарной прародительнице самой старой в мире правящей династии.

По закону, императорская должность пожизненная, но для Акихито было сделано исключение. 1 мая трон займет его старший сын — 59-летний принц Нарухито. На смену эры "хэйсэй" - "установления мира" в переводе с японского - приходит "порядок и гармония" эры "рейва".