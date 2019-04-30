Гуайдо заявил в твиттере, что армия готова его поддержать

Председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, которого признали временно исполняющим обязанности президента в 50 странах, заявил во вторник, 30 апреля, что "военные наконец-то сделали правильный шаг" и поддержат его, чтобы добиться "окончательного прекращения узурпации". Под "узурпатором" власти Гуайдо имеет в виду президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо снята группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в данный момент находится под домашним арестом. Позже сообщалось о распылении слезоточивого газа возле дороги, ведущей к авиабазе.

Гуайдо призвал народ выйти на улицы вместе с военными, которые, по его словам, теперь его поддерживают.

Министр обороны страны Владимир Падрино заявил, что армия остается на стороне "конституции и легитимных властей". Николас Мадуро заявил, что в разговоре с высокопоставленными военными те подтвердили ему свою преданность действующим властям.

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо объявил о срочном созыве Группы Лимы в связи с резким обострением внутриполитического кризиса в Венесуэле.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции. Об этом он написал во вторник на своей странице в "Твиттере".

"Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать Национальную ассамблею (парламент страны, контролируемый оппозицией - прим. ТАСС) и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты - на стороне народа Венесуэлы", - заявил он.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о полной поддержке властями США "народа Венесуэлы в его стремлении к свободе и демократии" в "твиттере":

Испания выступает за проведение выборов в Венесуэле и не поддерживает военный переворот. Как сообщает во вторник агентство "Рейтер", соответствующее заявление сделала министр образования и профессиональной подготовки, официальный представитель кабмина Испании Исабель Селаа.

"Мы <...> не сомневаемся, что разрешение ситуации в Венесуэле тесно взаимосвязано с [проведением] выборов, и Испания не поддерживает военный переворот", - приводит агентство слова министра.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.