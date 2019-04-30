"Евровидение"-2019: тест на знание конкурса

Конкурс "Евровидение" пройдёт в этом году в Израиле. На сцене Португалии, где европейский "поп-саммит" проходил в прошлом году, победу одержала израильская исполнительница Нета Барзилай с песней "Игрушка".

Песенный конкурс "Евровидение" ежегодно организует Европейский вещательный союз (ЕВС), среди представителей которого с 1993 года есть и российские медиа-каналы. В этом году заявки на участие в конкурсе подали представители 41 страны. Россию в этом году представляет певец и телеведущий Сергей Лазарев. Он уже выступал на "Евровидении" в 2016 году, когда конкурс проходил в Стокгольме, заняв 3 место в финале.

От участия в конкурсе в этом году отказались Босния и Герцеговина и Болгария (по финансовым соображениям), несколько малых государств Европы, а также Марокко, у которого с 2000 года нет дипломатических отношений с Израилем. Словакия и Турция не участвуют в "Евровидении" с 2012 года, представители этих стран предупредили, что пока воздержатся от участия, не объясняя причин. Наконец, Национальная общественная телерадиовещательная компания Украины объявила в конце февраля, что на конкурсе в Тель-Авиве страну никто представлять не будет.

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На конкурсе должен был состоятся дебют Казахстана и Косово. Но косовары пока не вошли в состав ЕВС, а власти Казахстана, заявлявшие о возможном участии в этом году, в результате отказались.

Euronews будет вести прямую текстовую трансляцию обоих полуфиналов (14 и 16 мая) и финала конкурса (вечером 18 мая). Следите за обновлениями на этой странице, а пока мы предлагаем вам испытать свои познания в столь важной культурной сфере, как песенный конкурс всех стран Европы (а также некоторых соседей).

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