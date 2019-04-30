Популизм и социальная справедливость

Рост популизма и вопросы социальной справедливости — главные темы Европейских дебатов. В Маастрихте лицом к лицу встретились кандидаты на пост главы Еврокомиссии. Это лидеры партий, которым политологи отдают наибольшие шансы на успех.

По традиции дебаты проходят в здании Масстрихсткого университета, и потому участники стараются в первую очередь говорить о проблемах студентов и молодёжи.

Франс Тиммерманс, Партия европейских социалистов:

«Я предпочитаю диалог конфронтации, равенство — дискриминации, я предпочитаю экологичное будущее экономике, основанной на энергетике ископаемых ресурсов. Я предлагаю достичь этого вместе и не давать ни малейшего шанса националистам».

Некоторые предлагают создать противовес ультраправым и националистам, поскольку «традиционные» европейские политические движения явно проигрывают новым силам:

Ги Верхофстадт, Альянс либералов и демократов за Европу:

«Нам в Евросоюзе — и в рамках этих дебатов — нужна новая сила: центристская, проевропейская сила, отличная от „старых“ движений вроде социалистов и Европейской народной партии. Это самое важное сейчас: новая Европа в новом мире».

Другие призывают не отвергать выбор избирателей, поддержавших популистов, и искать компромисс с этими движениями:

Ян Захрадил, Альянс европейских консерваторов и реформистов:

«Я бы хотел найти баланс между национальным и европейским, чтобы мы вместе смогли решать вопросы будущего. Это я назвал бы „гибкой Европой“. Мне кажется, это единственный путь выхода из нынешнего тупика».

Социальные проблемы — одна из причин роста популярности ультраправых. Их решение, по мнению участников дебатов — ключ к сохранению единства Европы:

Бас Экхаут, Европейская партия «зелёных»:

«Решение проблем климата должно идти рука об руку с социальной справедливостью. Это и есть та новая Европа, за которую боремся мы: зелёная и социальная Европа, другая Европа. Мы верим в европейское сотрудничество, верим в усиление европейской демократии, и хотим увидеть социально справедливую и зелёную Европу».

Левые движения уверены, что в сложившейся ситуации смогут привлечь решительных избирателей на свою сторону:

Виолета Томич, Партия европейских левых:

«Брюссельские политики снова и снова ставят интересы банков и корпораций выше интересов граждан. Я не из брюссельского истеблишмента — как все эти господа рядом со мной».

Ещё двое приглашённых приехать не смогли. Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер предпочёл участвовать в другом мероприятии, а глава Европейского свободного альянса Ориол Жункерас остаётся под стражей в Мадриде, где продолжается процесс над лидерами каталонских сепаратистов.

Начало выборов в Европарламент намечено на 23 мая.