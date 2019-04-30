Первомай – история праздника

1 мая 1886 года чикагские рабочие организовали забастовку и демонстрацию с требованиями 8-часового рабочего дня. Все это закончилось кровопролитным столкновением с полицией и жертвам среди демонстрантов. А через три года, в июле 1889 года на Парижском конгрессе 2-го Интернационала было принято решение о праздновании “Дня солидарности рабочих всего мира” в память о кровопролитных забастовках чикагских рабочих.

Парижский конгресс указал, что в день 1 мая рабочие должны одновременно во всех странах организовывать демонстрации и предъявлять властям требование – установления 8-часового рабочего дня и улучшения положение трудящихся.

Уже в следующем году Первомай отмечали во многих странах Европы – в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции.

В Российской Империи день Первого мая впервые был отмечен в 1890 году 10-тысячной стачкой рабочих Варшавы. 1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде. В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. А с 1918 года Первомай стал официальным праздником.

В наши дни в Испании Первомай отмечается как праздник влюбленных и цветов, в Скандинавии как “День кукушки”, в Нидерландах – это фестиваль тюльпанов, во Франции – праздник ландышей, а в Российской Федерации – это “Праздник весны и труда”.