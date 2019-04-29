Интервью за день до ареста: турецкий карикатурист Муса Карт

Турецкий карикатурист оплатил отпуск через туристическую компанию, у которой обнаружили связи с религиозной группой, обвиненной властями в организации неудавшегося госпереворота в июле 2016 года. Муса Карт, несколько десятилетий работавший на газету "Республика" (турец. - "Джумхуриет"), был отправлен за решётку, несмотря на апелляцию.

Муса Карт дал своё последнее интервью перед арестом журналистке Euronews в Стамбуле. Он - один из шести сотрудников старейшей независимой газеты страны, который проиграл апелляцию на приговор по обвинению в терроризме.

Процесс над сотрудниками "Джумхуриет" - лишь последний пример подрыва принципов свободы печати в Турции. Осуждённые оказались среди тысяч людей, которым были предъявлены обвинения в связи с неудавшимся переворотом. Многие из этих людей находятся под стражей уже более года, без суда и следствия.

Более 77.000 человек попали в заключение в ожидании суда, а около 150.000 государственных служащих и военных были уволены или отстранены от занимаемых должностей. Широкий масштаб чисток и арестов по-прежнему носит рутинный характер.

Муса Карт считает, что неудавшийся переворот теперь используется президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве предлога для удержания его оппонентов за решеткой.

"Я рисую карикатуры почти 40 лет, - сказал он в интервью Euronews, записанном 24 апреля. - Я был свидетелем стольких политических эпох, я рисовал шаржи на многих политических лидеров, которые можно назвать резкими. Но никогда у меня не было проблем с законом".

Выборы 2018 года Муса Карт проиллюстрировал, подписав рисунок: "Завтра мы проснёмся в Турции, где больше не сажают в тюрьму журналистов". Он ошибся.

"Однако сегодня наше жизненное пространство значительно сократилось. Люди, недовольные рисунком в нашей газете, засадили нас всех за решётку под предлогом этого переворота".

Здание газеты "Республика" в Стамбуле оцеплено агентами службы безопасности Euronews

Муса Карт был среди 14 сотрудников "Джумхуриет", которым в прошлом году дали тюремные сроки, обвиняя в причастности к терроризму или в связях с американским проповедником Фетхуллахом Гюленом, бывшим соратником, а теперь - основным противником Эрдогана. И это несмотря на то, что Карт и сам критиковал Гюлена.

В прошлом году Карта приговорили к четырем годам тюремного заключения. Судя по материалам дела, размещённым в прошлом году на государственном портале правосудия, факт бронирования отпуска через компанию ETS Tur рассматривается как связь с движением Гюлена.

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"Очевидно, что отпуск в Турции не такой уж и дешевый", - пошутил Карт в свое время в твиттере.

Несмотря на предполагаемую связь, основатель ETS Tur, Мехмет Ерсой, в прошлом году стал министром туризма и культуры в новом правительстве Эрдогана.

Карт был среди шести работников "Республики", которых освободили на время обжалования приговора по решению Стамбульского суда в феврале этого года.

Турецкий карикатурист дал интервью Euronews за день до ареста 25 апреля Euronews

Шестеро сотрудников газеты "Республика", включая Карта, четырех управляющих и одного бухгалтера издания, вернулись в тюрьму "Кандира" в 150 км от Стамбула, для отбывания оставшегося срока заключения. Ещё восемь сотрудников либо ожидают решения апелляционного суда, либо уже отбыли наказание.

Турция занимает 157-е место из 180 стран мира в Индексе свободы прессы, который составляет НПО "Репортёры баз границ", и первое место в мире по количеству заключённых под стражу профессиональных журналистов.

Карт говорит, что надеется, что его приговор поможет сплотить обществе вокруг идеи сопротивления репрессиям.

"Перед нами стоит задача, - сказал он. - Мы должны доказать, что от такой политики, такого образа мыслей следует отказаться".

"Мы должны сохранять стойкость перед лицом столь подавляющего и жестокого отношения. Мы ни в коем случае не должны сдаваться и отступать. Наши дети и внуки живут в этой стране. Это наша страна, и мы любим нашу страну! Мы останемся здесь, даже если придётся снова сесть за решётку!"