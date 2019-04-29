Лицо не закрывать!

На Шри-Ланке в понедельник вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Президент подписал соответствующий документ в рамках действующего в стране чрезвычайного положения. Указ говорит о любых элементах, которые могут помешать установить личность человека. В том числе документ касается и мусульманского женского одеяния.

Запрет направлен на то, чтобы помочь правоохранительным органам в поисках террористов, организовавших серию нападений в позапрошлое воскресенье. Спецслужбы подозревают около 140 граждан Шри-Ланки в связях с группировкой «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за взрывы.