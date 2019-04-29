В Испании начинается новый политический период. В результате прошедших в воскресенье выборов парламент страны стал ещё раздробленнее, в него попали кандидаты ультраправой партии «Вокс», а победившая Социалистическая партия не получила парламентского большинства. Такие итоги стали неожиданностью для ряда граждан:

– Это полная неожиданность – мы совершенно не предвидели разгрома ни Народной партии, ни партии Подемос.

Накануне сторонники социалистов, собравшиеся у штаб-квартиры соцпартии, дружно скандировали: «Нет Ривере, нет "Гражданам"!», ясно дав понять, что не желают союза с центристами:

– В коалицию войдут социалисты и Подемос, потому что электорат соцпартии не желает «Граждан» в правительстве, а «Граждане» заявили, что не намерены заключать никаких соглашений с соцпартией.

В то время, как одни называют впечатляющим успех, которого добились на выборах ультраправые, другие считают результаты партии «Вокс» скорее скромными:

– Они в итоге получили всего 24 места. У них будет голос в Конгрессе, но не такой уж сильный. Существуют различные мнения, и следует их взаимно уважать.

Некоторые отмечают, что своему успеху Социалистическая партия во многом обязана проводимой ей социальной политике, которая и обеспечила ей поддержку избирателей.

– Педро Санчесу досталось много голосов. Что же он сделал? Сперва поднял пенсии, а затем принял меры по восстановлению социальной помощи, которую Народная партия полностью отменила».

Корреспондент Евроньюс Кристина Хинер передаёт из Мадрида:

– Теперь начинается период переговоров. Правительственные пакты или коалиции определят испанскую политику на следующие несколько лет. Санчес оставил дверь открытой для всех политических формирований, поэтому возможны несколько сценариев, но самое важное для населения – то, что коалиция, какой бы она ни была – обеспечивает стране стабильность.