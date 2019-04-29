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Выборы в Испании: послевкусие

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 Надежда Дрямина 
Выборы в Испании: послевкусие
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Радость от победы – для одних, горечь поражения – для других. В Испании подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов.

Праздник на этот раз - на улице социалистов и их сторонников.

"Чувствую себя отлично. Я очень горжусь тем результатом, который показала партия. Особенно после той истории двухлетней давности, подобной той, что произошла с социалистическим движением в Греции. В конце концов, мы получили социалистическое правительство, прогрессивное правительство. Это, конечно, большая радость", - говорит этот избиратель.

Не скрывают своего разочарования те, кто надеялся на победу "Народной партии". Правоцентристы, которые в последние десятилетия неоднократно оказывались у власти, показали худший результат в своей истории.

Внеочередные выборы в парламент Испании

По результатам выборов, больше всего кресел в нижней палате парламента - у социалистов

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Сторонники Соцпартии Испании празднуют победу на улицах Мадрида

REUTERS/Sergio Perez
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Сторонники правой партии VOX ждут объявления результатов голосования

REUTERS/Susana Vera
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Люди ждут перед предвыборным плакатом во время подсчета голосов

REUTERS/Juan Medina
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На выборах в Испании идёт подсчёт голосов

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Кандидат от Народной партии (НП) Пабло Касадо голосует в Мадриде

REUTERS/Rafael Marchante
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Каталонский пенсионер Мартин Сагрера ведёт пропаганду в Мадриде

REUTERS/Jon Nazca
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Кандидат от правой партии VOX Сантьяго Абаскаль голосует в Мадриде

REUTERS/Susana Vera
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REUTERS/Albert Gea
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Голосует кандидат от Социалистической рабочей партии Педро Санчес

REUTERS/Rafael Marchante
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Пабло Иглесиас, кандидат от партии "Подемос", на избирательном участке

REUTERS/Juan Medina
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Впервые в Испании люди с интеллектуальными нарушениями могут голосовать

REUTERS/Eloy Alonso
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На избирательном участке

REUTERS/Susana Vera
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Испанцы на избирательном участке

REUTERS/Jon Nazca
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Голосование на всеобщих выборах в Испании

REUTERS/Rafael Marchante
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Идёт подсчёт голосов на всеобщих выборах в парламент Испании

"Надеюсь, Санчес не станет договариваться с борцами за независимость Каталонии. Кто-то может управлять страной лучше, кто-то хуже. Но социалистов я не выношу, Педро Санчеса – в особенности. Потому что они разрушают Испанию", - сетует эта женщина.

Историческим для страны событием называют сторонники ультраправых прохождение партии "Вокс" в законодательный орган.

"Наконец-то в нашем парламенте будет «Вокс». По правде сказать, мы обеспокоены тем, что у представителей левого крыла большинство. Но всё равно для нас это победа", - радуется наша собеседница.

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