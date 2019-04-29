"Дискотека для тех, кому за 50" в Финляндии

Танцуй пока молодой. С такой гипотезой несогласны пожилые финны.

Раз в месяц на протяжении уже 13 лет в Хельсинки проходит дискотека для тех, кому за 50.

Вход платный - 15 евро. А на танцполе каждый раз собираются от 800 до 1000 человек.

"Я не знаю, почему все думают, что в этом возрасте танцевать можно только парами либо сидеть дома и вязать", – говорит организатор дискотеки Лилу Ниссинен-Турья.

Организаторы танцев для старшего поколения считают, что именно они - родоначальники дискодвижения.

"Наше поколение, мне 70, изобрело само понятие дискотеки", – добавляет Ниссинен-Турья.

Пусть на танцполе и не звучат современные хиты. Главное, что возрастные танцоры чувствуют себя в своей тарелке и могут вспомнить молодость.

"Это то место, куда мы можем прийти и здесь не будет детей, танцующих под техномузыку"

Вход на дискотеку в прямом смысле запрещен всем, кому еще нет 50. Но как и на любую танцплощадку в большинстве случаев - в основном сюда приходят женщины.