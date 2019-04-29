Сан-Диего: напавший на синагогу действовал в одиночку

Устроивший стрельбу в синагоге в Сан-Диего действовал в одиночку. Об этом заявила местная полиция.

19-летний Джон Эрнест, который также проходит по делу о поджоге мечети в калифорнийском городе Эскондидо в прошлом месяце, был арестован по обвинению в убийстве одного человека и покушении на жизни еще троих.

В результате стрельбы 27 апреля погибла женщина и еще трое прихожан синагоги были ранены. Одним из них был раввин Исраэль Гольдштейн.

"Я захожу и вижу лежащую без сознания на полу Лори, рядом с ней ее муж доктор Говард Кэй, он мне как брат, пытается реанимировать жену, а потом падает в обморок. Вбегает их дочь и кричит: "Папа, мама, что происходит?"... Это самое душераздирающее зрелище, которое я когда-либо видел", – рассказывает раввин.

Свидетели трагедии рассказывают, что преступник открыл стрельбу из штурмовой винтовки, а затем сбежал. В скором времени он сдался полиции.

"Я начал кричать на него, он посмотрел на меня, и, должно быть, испугался, потому что он бросил оружие, повернулся и убежал. Я просто сделал то, что сделал. Я не герой", – рассказывает прихожанин синагоги Оскар Стюарт.

В соседней пресвитерианской церкви провели службу в память о жертве.

Стрельба в синагоге Сан-Диего произошла спустя ровно полгода после аналогичной атаки в Питтсбурге, в которой погибли 11 человек и считающейся самым кровавым антисемитским нападением в новейшей истории США.