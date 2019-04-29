Военные расходы в мире выросли

Мировые военные расходы составили в прошлом году 1,8 триллиона долларов, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Если сравнивать с 1998 годом, то рост составил 76%. Такие цифры приводятся в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, где также отмечается, что в США военные расходы выросли впервые за последние семь лет.

В пятёрку лидеров по расходам на вооружение входят США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Следом идут Россия, Великобритания и Германия. По мнению исследователей, такая ситуация может быть связана с лоббированием:

– Среди неожиданных моментов можно, например, отметить, что такая страна, как Саудовская Аравия – а это, безусловно, не самая большая в мире страна, – занимает третье место в мире по объёму военных расходов. И в этом можно усмотреть значительное влияние военно-промышленного комплекса, который стремится убедить элиту Саудовской Аравии приобретать вооружение и увеличивать на него расходы, хотя, конечно, снижение цен на нефть привело в последние два года к сокращению военных расходов в Саудовской Аравии.

В ряде районов мира не утихают вооружённые конфликты, что также способствует увеличению оборонных бюджетов во многих странах. В Йемене боевые действия ведутся уже пять лет. За это время здесь погибли тысячи человек, десятки тысяч получили ранения.