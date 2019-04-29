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США

Boeing 737 MAX: неэффективное обучение пилотов

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 Вероника Доваль 
Boeing 737 MAX: неэффективное обучение пилотов
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Представители Ассоциации объединенных пилотов, включающей экспертов американской авиакомпании American Airlines, считают, что обновленный курс подготовки пилотов самолета Boeing 737 MAX недостаточно эффективен. Соответствующее заявление они направили в Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Ранее команда экспертов, назначенная ФАУ для оценки доработок Boeing касательно /MCAS/ "Системы улучшения характеристик маневренности", пришла к выводу, что пилотам достаточно будет компьютерного курса переподготовки для ознакомления с нововведениями. По мнению ассоциации, такой курс "не обеспечит достаточного уровня уверенности пилотов" при использовании MCAS.

Специалисты настаивают на том, что необходимо проводить также занятия на симуляторе. В ходе них пилотам были бы наглядно представлены ситуации, в которых к управлению самолетом подключается данная система, и был проведен инструктаж касательно того, как на них реагировать.

После крушений самолетов Boeing 737 MAX 8 в октябре 2018-го и марте 2019 года по всему миру запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.