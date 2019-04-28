Армия и оппозиция Судана договорились о создании совместного совета по управлению страной, в который, помимо военнослужащих, войдут представители гражданского населения. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров в Хартуме между переходным Военным советом и оппозиционным альянсом "За свободу и перемены".

Амджад Фарид, представитель Суданской профессиональной ассоциации: "Мы должны рассматривать этот период как переходный, а не как период управления, это — период примирения, восстановления и реабилитации. Поэтому нам необходим квалифицированный кабинет, квалифицированное правительство, которое может решить проблему, а не реализовывать политические программы".

В настоящее время армия и оппозиция пытаются договориться о принципах дальнейшего управления государством. Революционные силы настаивают на выполнении шести своих основных требований: ликвидация прежнего режима, формирование гражданского правительства, законодательного органа и гражданского президентского совета, борьба с коррупцией, реформирование экономики и перестройка аппарата национальной безопасности.