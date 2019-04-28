Топ-кандидаты голосуют

Испания голосует. На избирательные участки в воскресенье поспешили прийти и лидеры главных политических сил страны. Своим примером они рассчитывают вдохновить соотечественников принять участие в парламентских выборах. Высокая явка - залог стабильного Конгресса депутатов и успешных социальных реформ, уверен премьер-министр Педро Санчес. Он опустил избирательный бюллетень первым из основных конкурентов:

"Я надеюсь, что испанский народ даст четко понять, чего хочет. И что в итоге одна из партий получит абсолютное большинство в парламенте. Тогда нас ждут четыре года стабильности, мира и спокойствия, необходимые для развития страны".

Как и глава испанского правительства, на мадридские избирательные участки прибыли лидер левых популистов Пабло Иглесиас и первый номер оппозиционной "Народной партии" Пабло Касадо. Консерватор назвал нынешние выборы важнейшими за последнее время:

"Я надеюсь, что в результате нынешнего голосования у нашей страны появится устойчивое правительство. И нам удастся, наконец, прервать серию неудачных выборов и законодательных инициатив, которая длится уже два года".

Единственным из пяти топ-кандидатов, кто не голосовал в столице, оказался лидер "Граждан" Альберто Ривера: он побывал на одном из участков Каталонии.

Свой гражданский долг выполнил и лидер ультраправой "Вокс" Сантьяго Абаскаль: он призвал испанцев делать свой выбор - "не бояться никого и ничего".

К середине дня проголосовал 41% граждан, обладающих правом голоса.