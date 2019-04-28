В Испании проходят досрочные парламентские выборы. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов , а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают около 37 миллионов граждан, из которых около 2 миллиона проживают за рубежом. Порядок на выборах обеспечивают 92 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Для участия в предстоящих выборах зарегистрированы более 10 партий и коалиций.

Главные претенденты на победу - правящие социалисты во главе с Педро Санчесом. Во время избирательной кампании они заявляли о необходимости вести диалог с региональными властями. Оппозиция обвиняла главу кабинета в "заигрывании" с каталонцами.

Основной и традиционный соперник социалистов - Народная партия. Ее первый номер - Пабло Касадо. Консерваторы предлагают снизить налоги и сделать перерасчет пенсий, а также обещают (в случае победы) обратить больше внимания на бедные районы Испании.

Партия "Подемос" (ее лидер Пабло Иглесиас) на эти выборы идет вместе с двумя политическими силами - Объединенными левыми и экологической партией "Экво" . "Подемос" - вероятный партнер по коалиции социалистов, в случае победы последних.

В парламент пиренейского королевства может пройти и центристская партия Альберта Ривера "Граждане" и крайне правая "Вокс"; которую возглавляет Сантьяго Абаскаль.