Лидеры выборов в парламент Испании - социалисты

В Испании продолжается подсчёт голосов на выборах. Мы следим за ходом голосования. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера по местному времени (21 ч МСК). Испанские СМИ отмечают необычайно высокую явку на этих выборах в парламент - по данным МВД Испании, 75,8% избирателей пришли по всей стране на участки для голосования. Особенно серьёзно подошли к голосованию жители Каталонии, где явка превысила 77,7%.

Распределение кресел по результатам парламентских выборов в Испании (информация обновляется).

Испанские выборы в фотографиях.

Внеочередные выборы в парламент Испании По результатам выборов, больше всего кресел в нижней палате парламента - у социалистов 1 2 Сторонники Соцпартии Испании празднуют победу на улицах Мадрида REUTERS/Sergio Perez 1 2 Сторонники правой партии VOX ждут объявления результатов голосования REUTERS/Susana Vera 1 2 Люди ждут перед предвыборным плакатом во время подсчета голосов REUTERS/Juan Medina 1 2 1 2 1 2 На выборах в Испании идёт подсчёт голосов 1 2 Кандидат от Народной партии (НП) Пабло Касадо голосует в Мадриде REUTERS/Rafael Marchante 1 2 Каталонский пенсионер Мартин Сагрера ведёт пропаганду в Мадриде REUTERS/Jon Nazca 1 2 Кандидат от правой партии VOX Сантьяго Абаскаль голосует в Мадриде REUTERS/Susana Vera 1 2 REUTERS/Albert Gea 1 2 Голосует кандидат от Социалистической рабочей партии Педро Санчес REUTERS/Rafael Marchante 1 2 Пабло Иглесиас, кандидат от партии "Подемос", на избирательном участке REUTERS/Juan Medina 1 2 Впервые в Испании люди с интеллектуальными нарушениями могут голосовать REUTERS/Eloy Alonso 1 2 На избирательном участке REUTERS/Susana Vera 1 2 Испанцы на избирательном участке REUTERS/Jon Nazca 1 2 Голосование на всеобщих выборах в Испании REUTERS/Rafael Marchante 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Идёт подсчёт голосов на всеобщих выборах в парламент Испании

Эти внеочередные выборы в испанский парламент считаются самыми непредсказуемыми за последние 40 лет.

Что предлагают избирателям политические партии и объединения? Небольшой анализ ситуации от Euronews:

Кто может лишить Педро Санчеса премьерского поста?

В Испании считают, что "лакмусовой бумажкой" в подведении итогов этих выборов станет провинция Арагон, мнение жителей которой наиболее часто совпадают с окончательными результатами голосования.

Одним из феноменов этих выборов стало участие в голосовании малонаселённых внутренних провинций, где мнение избирателей может стать решающим для представленных в бюллетенях партий.

Особое значение испанские аналитики придавали участию в этих выборах женщин: среди них было больше всего неопределившихся до последнего момента в своих политических предпочтениях.