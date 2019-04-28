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Испания

Лидеры выборов в парламент Испании - социалисты

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 Антон Хмельнов 
Сторонники испанской Соцпартии празднуют (относительную) победу на выборах
Сторонники испанской Соцпартии празднуют (относительную) победу на выборах -
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Reuters
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В Испании продолжается подсчёт голосов на выборах. Мы следим за ходом голосования. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера по местному времени (21 ч МСК). Испанские СМИ отмечают необычайно высокую явку на этих выборах в парламент - по данным МВД Испании, 75,8% избирателей пришли по всей стране на участки для голосования. Особенно серьёзно подошли к голосованию жители Каталонии, где явка превысила 77,7%.

Распределение кресел по результатам парламентских выборов в Испании (информация обновляется).

Испанские выборы в фотографиях.

Внеочередные выборы в парламент Испании

По результатам выборов, больше всего кресел в нижней палате парламента - у социалистов

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Сторонники Соцпартии Испании празднуют победу на улицах Мадрида

REUTERS/Sergio Perez
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Сторонники правой партии VOX ждут объявления результатов голосования

REUTERS/Susana Vera
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Люди ждут перед предвыборным плакатом во время подсчета голосов

REUTERS/Juan Medina
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На выборах в Испании идёт подсчёт голосов

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Кандидат от Народной партии (НП) Пабло Касадо голосует в Мадриде

REUTERS/Rafael Marchante
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Каталонский пенсионер Мартин Сагрера ведёт пропаганду в Мадриде

REUTERS/Jon Nazca
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Кандидат от правой партии VOX Сантьяго Абаскаль голосует в Мадриде

REUTERS/Susana Vera
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REUTERS/Albert Gea
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Голосует кандидат от Социалистической рабочей партии Педро Санчес

REUTERS/Rafael Marchante
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Пабло Иглесиас, кандидат от партии "Подемос", на избирательном участке

REUTERS/Juan Medina
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Впервые в Испании люди с интеллектуальными нарушениями могут голосовать

REUTERS/Eloy Alonso
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На избирательном участке

REUTERS/Susana Vera
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Испанцы на избирательном участке

REUTERS/Jon Nazca
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Голосование на всеобщих выборах в Испании

REUTERS/Rafael Marchante
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Идёт подсчёт голосов на всеобщих выборах в парламент Испании

Эти внеочередные выборы в испанский парламент считаются самыми непредсказуемыми за последние 40 лет.

Что предлагают избирателям политические партии и объединения? Небольшой анализ ситуации от Euronews:

Кто может лишить Педро Санчеса премьерского поста?

В Испании считают, что "лакмусовой бумажкой" в подведении итогов этих выборов станет провинция Арагон, мнение жителей которой наиболее часто совпадают с окончательными результатами голосования.

Одним из феноменов этих выборов стало участие в голосовании малонаселённых внутренних провинций, где мнение избирателей может стать решающим для представленных в бюллетенях партий.

Особое значение испанские аналитики придавали участию в этих выборах женщин: среди них было больше всего неопределившихся до последнего момента в своих политических предпочтениях.

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