Голосование для всех

Эдуардо — человек с ограниченными интеллектуальными возможностями. Три года назад он подписал контракт на работу в Фонде Хиля Гаярре, который занимается специальным образованием таких людей. Мужчина с детства учился разным профессиям в мастерских. Несмотря на его способности, в конце 90-х годов судья постановил, что он не может голосовать на выборах. Однако на этот раз Эдуардо и еще около 100 тысяч человек получили такую возможность после одобрения конгрессом соответствующих поправок в законе.

Эдуардо Санчес, помощник по кухне: "Я ощущал себя не таким как все. В прошлом году мне было грустно. В этом году, когда я могу голосовать, у меня упал груз с плеч. Я нормальный человек. Мне стало гораздо легче".

В октябре прошлого года Конгресс Испании одобрил инициативу, выдвинутую социалистами и единодушно поддержанную всеми другими партиями, по изменению избирательного законодательства. Но эта борьба не была легкой.

Антонио Инохоса работает в кампании "Мой голос имеет значение", которая выступает за то, чтобы люди с ограниченными интеллектуальными возможностями имели право голоса. Они добились прогресса, но многое еще предстоит сделать.

Антонио Инохоса, координатор кампании "Mi voto cuenta": "Трудно, например, найти избирательный бюллетень, также возникают трудности с поиском избирательного участка, с маршрутом от дома к избирательному участку. Такое голосование происходит впервые. Это очень важный исторический момент, достижение для этой страны. В Европе только в восьми странах люди с ограниченными интеллектуальными возможностями имеют право голоса".

Сегодня Эдуардо вместе со своей сестрой принял участие в выборах. Он сделал это с улыбкой — обретя право, которое позволяет ему быть частью демократии, таким же, как все, гражданином Испании.

Карлос Марласка, Euronews: "Неопределенность — это слово, которое знаменовало собой начало этого дня выборов, который обязательно закончится первым коалиционным правительством молодой демократии. Группы с особыми потребностями уже привлекли внимание этой исполнительной власти".