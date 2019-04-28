Съезд европопулистов

В Варшаве в преддверии выборов в Европейский парламент прошел съезд польской правой партии "Кукиз-15". Ее руководитель Павел Кукиз заявил, что его политическая организация будет отстаивать равноправие в ЕС:

"Равные права для всех стран в Европе. Не должно быть такого, чтобы Еврокомиссия руководила всем Европейским союзом, но на самом деле представляла интересы только двух государств и их лидеров - Меркель и Макрона".

Лозунгом съезда популистской партии "Кукиз-15" стала фраза: "Польша в Европе, Европа для Польши".

В Варшаву были приглашены и гости из-за рубежа. Итальянский вице-премьер, лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо заявил:

"Европейский парламент должен обладать большей властью, поскольку депутаты избираются жителями Евросоюза напрямую. И мы будем добиваться этого. Нам также необходимо сотрудничать в вопросе о минимальной оплате труда в Европе".

Лидер греческой партии АККЕЛ Евангелос Цибанидис направил письмо с поздравлениями.

Политик из Эстонии Артур Тальвик прислал видеообращение.

Глава хорватской популистской партии "Живи Зид" Иван Вилибор Синчич призывал вернуть Европу европейцам, заявив, что ее "нужно вырвать из рук банкиров".

Специалисты отмечают, что партии популистов, которые обещают борьбу с истеблишментом в преддверии выборов в Европарламент, пользуются сравнительно большой популярностью. Однако в Европарламенте у них есть серьезный противник. Борьбу с популистами, ультра-правыми и крайне левыми называют одной из своих главных задач в Европейской народной партии, обладающей крупнейшей фракцией в Европарламенте.