Православные христиане празднуют Пасху

Сегодня православные христиане отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение - главный праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Это событие является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

В ночь на воскресенье прошло Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди присутствующих - президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

К торжественной литургии из Иерусалима была доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня. Русская православная церковь вычисляет дату праздника исходя из солнечного и лунного календарей. В 2019 году он приходится на 28 апреля. Католики отметили Пасху 21 апреля.